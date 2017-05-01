1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.
Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Sabri Yalım Parkı'nda toplanan bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar atarak Anıtpark'a yürüdü.
Burada konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Mayıs'ı bayram havasında kutlamaya devam edeceklerini söyledi.
Barışın ve kardeşliğin olmadığı yerde işçilerin bölüneceğini aktaran Hürriyet, beraber, kardeş ve yoldaş olmaya ihtiyaçları olduğunu kaydetti.
Yürüyüşe katılan diğer grup sözcüleri de günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı.
Konuşmaların ardından gruptakilerden bazıları halay çekti.
1977'te hayatını kaybeden Özkürkçü anıldı
Gebze Kent Meydanı'nda da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.
Bu arada, Taksim'de 1 Mayıs 1977'de çıkan olaylarda hayatını kaybeden Hikmet Özkürkçü, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Eğitim-Sen Karamürsel Şubesince düzenlenen törene, Özkürkçü'nün oğlu Bülent Özkürkçü, Eğitim-Sen Karamürsel Şube Başkanı Mehmet Demirer ile öğretmenler katıldı.
Özkürkçü, burada yaptığı konuşmada, olayların üzerinden yıllar geçmesine rağmen faillerinin ortaya çıkarılamadığını ifade ederek, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Demirer de Özkürkçü'yü mezarı başında saygıyla andıklarını kaydetti. Törene katılanlar, Özkürkçü'nün mezarına karanfil bırakıp, dua okudu.
Bolu