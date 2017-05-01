Van ve Bitlis'te düzenlenen programlarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.



Van'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde bir araya gelen çeşitli siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, kutlamanın yapılacağı Musa Anter Parkı önünde toplandı.



Burada üst aramaları yapılan grup üyeleri, ellerinde dövizlerle sloganlar attı.



Konuşmaların yapıldığı program, mahalli sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halayların çekilmesiyle son buldu.



Bitlis



Bitlis'te de KESK öncülüğünde bir grup, Nurullah Eren Caddesi'ndeki Ulu Cami meydanında bir araya geldi.



Burada yapılan basın açıklamasının ardından grup üyeleri dağıldı.