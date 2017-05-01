1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
-Grupların slogan atarak meydanda yürümesi -Eğitim-Sen Karaman Şube Temsilcisi Süleyman Ak'ın konuşması - KaramanKaraman Tren Garı'nda toplananlar slogan atarak Aktekke Kent Meydanı'na yürüdü.
-Grupların slogan atarak meydanda yürümesi
-Eğitim-Sen Karaman Şube Temsilcisi Süleyman Ak'ın konuşması - Karaman
Karaman Tren Garı'nda toplananlar slogan atarak Aktekke Kent Meydanı'na yürüdü.
Burada konuşan Eğitim-Sen Karaman Şube Temsilcisi Süleyman Ak, ülkenin eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve sosyal bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi.