Denizli'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Meydanında toplanan grup, Ulus Caddesi'ne kadar slogan atarak yürüdü. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önünde oluşturulan güvenlik noktalarında aramalardan geçirilerek alana giren katılımcılar, daha sonra davul zurna eşliğinde bir süre halay çekti.



Yürüyüşe katılan Galatasaray taraftarları ise Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i istifaya davet eden marşlar söyledi.



Sendika ve işçi temsilcilerinin konuşmalarının ardından kutlamalar sona erdi.



Etkinliklerle ilgili alınan güvenlik önlemlerinde 650 polisin görev yaptığı öğrenildi.