1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, DİSK, KESK ve TMMOB'un Ankara şubeleri tarafından Kolej Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, DİSK, KESK ve TMMOB'un Ankara şubeleri tarafından Kolej Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Grupların meydanda yerlerini almasının ardından "emek ve demokrasi mücadelesi"nde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, omuz omuza yürüyen halkların barış ve adalet taleplerini bugün meydanlarda dile getirdiğini belirtti. 1 Mayıs'ın daha umutla, azimle kutlandığını söyleyen Görgün, "16 Nisan'daki halk oylamasında 'hayır' diyerek kazandıklarını" savundu.
Hükümetin kıdem tazminatını kaldırmaya çalıştığını ileri süren Görgün, "Kıdem tazminatı hakkımız aynı zamanda iş güvencemizdir. Kıdem tazminatı hakkımız alınarak iş güvencemiz sona erdirilmek isteniyor." diye konuştu.
İş güvencesine ve kıdem tazminatına dokunulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Görgün, "Kıdem tazminatı biz işçilerin, emekçilerin 81 yıllık kazanımıdır, kırmızı çizgimizdir." dedi.
Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'tan mesaj
Etkinlik dolayısıyla Kolej Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Meydana çıkan caddeler trafiğe kapatılırken Kolej Meydanı etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu.
Kortejler halinde gelen gruplar, oluşturulan arama noktalarından meydana alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında bir polis helikopteri de alanın üzerinde uçtu.
Etkinlikteki konuşmalar için Kolej Meydanı'na platform kuruldu. Platformda "Hayır daha bitmedi, yaşasın 1 Mayıs" afişi yer aldı. Gruplar alana sloganlar atarak girdi.
Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de katıldı.
Kutlamada ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuklu HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla gönderdikleri mesajlar da okundu.
Etkinlik, yağmur nedeniyle planlanandan erken sona erdi.