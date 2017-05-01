İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



DİSK, KESK, TÜRK-İŞ'e bağlı sendika üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile işçilerden oluşan gruplar, Basmane ve Cumhuriyet meydanları ile Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplandı.



Sloganlar atarak, ellerinde pankartlarla kortejler halinde Gündoğdu Meydanı'na gelen gruplar, polisin 3 noktada kurduğu arama noktalarından geçerek alana girdi.



1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 1890'dan bu yana 127. kez "birlik ve dayanışma" denilerek toplanıldığını belirtti.



Halaylar eşliğinde Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan vatandaşlar, Moğollar Grubu'nun seslendirdiği parçalara eşlik etti.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve 3 bin 500 polisin görev yaptığı etkinlikte, denizden ve havadan da denetim yapıldı.



Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlama programı, konserin ardından sona erdi.