Şanlıurfa'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Paşabağı Mahallesi'ndeki miting alanında KESK öncülüğünde, bir araya gelen çeşitli siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, işçiler lehine slogan attı.



Katılımcılar, söylenen şarkılar eşliğinde halay çekip, tempo tuttu.



Etkinlikte, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ve bazı katılımcılar konuşma yaptı.



Etkinlik sırasında polisin çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.