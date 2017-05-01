1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya'da çeşitli programlar düzenlendi.
"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri kapsamında, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya'da çeşitli programlar düzenlendi.
Adıyaman'da, İtfaiye Müdürlüğü önünde toplanan grup, yürüyerek Sakarya Caddesi üzerindeki Mustafa Özbilgin Parkı önünde bir araya geldi. Evlerin balkonlarına Türk bayrakları asılırken, vatandaşlar, etkinliğin yapılacağı alana güvenlik kontrol noktasından tek tek aranarak girdi.
Polisin, alana gelen HDP il ve ilçe yönetiminin taşıdığı bazı pankartların yasa dışı olduğunu belirtmesi üzerine, partililer ile güvenlik güçleri arasında kısa süre sözlü tartışma yaşandı.
HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, polis yetkilileriyle görüşmesinin ardından grup üyeleri taşıdıkları pankartla alana girdi.
Etkinlikte, 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan Eğitim-Sen Şube Başkanı Mehmet Dağdeviren, 1 Mayıs'ı 127'inci kez kutladıklarını ifade etti.
Etkinliğe katılanlar konuşmaların ardından halaylar çekti.