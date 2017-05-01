1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Bursa, Eskişehir, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bursa, Eskişehir, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bursa'da Darmstadt Caddesi'ne gelen sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri polis ekiplerince üst aramasından geçirilerek alana girdi.
Burada kortej oluşturan gruplar, Atatürk Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Döviz ve pankartlar taşıyan gruplar marşlar söyleyip, sloganlar atarak meydana geldi. Atatürk Meydanı girişinde gruplar bir arama noktasından daha geçti.
Burada tertip komitesi temsilcilerinin yaptığı konuşmanın ardından İlkay Akkaya konser verdi. Katılımcılar Akkaya'nın söylediği şarkılara eşlik ederek, halay çekti. Etkinlik konserin ardından sona erdi.
Eskişehir
Eskişehir'de sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları üyeleri Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi. Gruplar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle sloganlar eşliğinde Sıhhiye Meydanı'na yürüdü.
Burada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Platformu adına DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Arı, 1 Mayıs'ın önemini içeren konuşma yaptı.
İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordine ettiği etkinliklerde yaklaşık bin 540 polis görev aldı.
Öte yandan, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde, Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli bomba imha uzmanları tarafından arama ve kontroller yapıldı.
Etkinliğe, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı.
Gruplar, meydandaki etkinliğin ardından olaysız dağıldı.
Yalova
Yalova'da, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, SES, Tüm Bel-Sen, BES, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hacı Bektaş Kültür Vakfı, Emekli-Sen, Pir Sultan Abdal Anadolu Kültür Derneği, Cem Vakfı, Birleşik Haziran Hareketi, CHP ve HDP temsilcilerinin oluşturduğu kutlama komitesince 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda çalışan katıldı.
Ellerindeki pankartlarla sloganlar atan grup, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Eğitim-Sen Şube Başkanı Kubilay Bozkurt'un konuşmasının ardından katılımcılar, yerel sanatçıların verdiği konserde müzik eşliğinde halay çekti.
Balıkesir
Balıkesir'de Bahçelievler Mahallesi Pazar Alanı'nda bir araya gelen çalışanlar, sloganlar eşliğinde yürüyerek Kuvayı Milliye Meydanı'na geldi. Alana polis ekipleri tarafından tet tek aranarak giren gruplar, ilk olarak saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Tertip komitesi adına ortak açıklama yapan Türk-İş İl Temsilcisi Ahmet Demirer, 1 Mayıs'ın 1886'da işçilerin haklarını aramak için başlattıkları gün olarak ortaya çıktığını belirtti. İşçi sınıfının mücadele ederek haklarını kazandığını ifade eden Demirer, aynı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.
OHAL kapsamında bazı hakların yerine getirilmediğini savunan Demirer, "Tüm emekçiler olarak, din, dil, ırk, siyasi düşünce ayrımı olmaksızın emek gücüyle mücadele eden işçiler olarak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için buradayız. Bugün burada olduğu gibi tüm ülkelerde aynı kadere sahip arkadaşlarımız, işçiler, emekçiler, haklarını almalıdır. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Taşeronda güvensiz çalışıp, iş kazalarında ölmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından halaylar çekildi.
Çanakkale
Çanakkale'deki etkinlikler eski Salı Pazarı mevkisinde toplanan kortejin yürüyüşü ile başladı.
Grup sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Geniş güvenlik önlemleri içinde alana giren vatandaşlar, burada türküler söyleyip, halay çekti.
Daha sonra, organizasyonu gerçekleştiren sendika ve sivil toplum kuruluşları adına konuşmalar yapıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz ile CHP İl Başkanı Nejat Önder, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların üyeleri katıldı.
Bilecik
Bilecik'te Belediye Aile Çay Bahçesi önünde toplanan grup, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyerek, burada basın açıklaması yaptı.
Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı, yaptığı konuşmada, işçilerin iş yerlerinde ve yaşadıkları şehirde daha fazla örgütlü olmaları gerektiğini söyledi.
Emperyalist ülkelerin yöneticilerinden 3. dünya savaşı çığlıklarının duyulduğunu aktaran Baltacı, "Burnumuzun dibinde Suriye'de süren savaşta büyük ülkeler çekinmeden terör örgütlerini destekliyor. Milyonlarca emekçi bölgesel savaşlardan kaçarak yurdunu terk ederek sürgün hayatı yaşıyorlar. Kapitalizm işçilere 150 yıl önceki koşulları dayatıyor. Bu karanlık tabloya son verebilecek yalnızca tek bir güç vardır o da işçi sınıfıdır." dedi.
CHP İl Başkanı Metin Yaşar ve bazı partililer de alana gelerek açıklamaya destek verdi. Slogan atan ve halay çeken grup, daha sonra dağıldı.