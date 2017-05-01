1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kars, Tunceli ve Erzincan'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Kars, Tunceli ve Erzincan'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kars'ta Faik Bey Caddesi'nde Eğitim-Sen Kars Şubesi öncülüğünde toplanan vatandaşlar, ellerinde dövizlerle Orta Kapı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Polis ekiplerince yapılan aramaların ardından alana alınan grup sloganlar attı. Grup, etkinliğin ardından olaysız dağıldı.

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