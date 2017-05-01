Kars, Tunceli ve Erzincan'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Kars'ta Faik Bey Caddesi'nde Eğitim-Sen Kars Şubesi öncülüğünde toplanan vatandaşlar, ellerinde dövizlerle Orta Kapı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.



Polis ekiplerince yapılan aramaların ardından alana alınan grup sloganlar attı. Grup, etkinliğin ardından olaysız dağıldı.