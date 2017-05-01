1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Kars, Tunceli ve Erzincan'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kars, Tunceli ve Erzincan'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kars'ta Faik Bey Caddesi'nde Eğitim-Sen Kars Şubesi öncülüğünde toplanan vatandaşlar, ellerinde dövizlerle Orta Kapı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Polis ekiplerince yapılan aramaların ardından alana alınan grup sloganlar attı. Grup, etkinliğin ardından olaysız dağıldı.