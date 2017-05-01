Malatya Valisi Mustafa Toprak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Vali Toprak, mesajında, bütün ülkelerde birlik, beraberlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan işçi ve emekçi vatandaşların barışçı ve demokratik yollarla hak arayışının simgesi olan 1 Mayıs'ın değişik görüş ve düşüncelerin emeğin kutsallığı etrafında birleştiği özel bir gün olduğunu kaydetti.



Alın terinin, beden gücünün, göz nurunun, hakkın günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi, çözüm önerilerinin ortaya konulması, işçi ve işveren arasındaki muhtemel problemlerin giderilerek hak ve hukuk çerçevesinde karşılıklı dengelerin tesis edilmesi adına kutlandığını aktaran Vali Toprak, şunları ifade etti:



"Bu vesileyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nünde barış, hoşgörü ve kardeşliğin egemen olduğu, kutlamaların her türlü olumsuzluktan uzak bir bayram havası içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Bugünü bütün işçi ve emekçi vatandaşlarımızın demokratik ve barışçı yollarla haklarını aramalarının simgesi olarak kutluyor, ekmeğini alın teriyle kazanan tüm kardeşlerimize sağlık, esenlik ve başarılar diliyor, aziz milletimize ve tüm dünya milletlerine kan ve göz yaşından arınmış, barış ve huzur içerisinde birlik, beraberlik ve kardeşlik dolu bir gelecek temenni ediyorum."