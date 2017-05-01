Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Beşiktaş 114 yıllık şerefli mazimizde, her daim halkın takımı olmakla övündük. Tarihimizin her anında emeğe ve alın terine saygılı olduk. Tüm emekçilerin ve halkımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız." denildi.



Fenerbahçe Kulübünün paylaştığı mesajda, "Başta kulüp çalışanlarımız olmak üzere, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız." ifadelerine yer verildi.



Galatasaray Kulübünde ise başkan Dursun Özbek, yayımladığı mesajda şunları kaydetti:



"Ülkemizdeki tüm çalışanların hak ve taleplerinin ele alındığı, gündeme taşındığı bir gün olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."