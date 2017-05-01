Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.



Kaymakam Özkan, mesajında 1 Mayıs'ın anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, tüm çalışanların gününü kutladı.



Belediye Başkanı Aksoy da işçi bayramının toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diledi.



Alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçıları olduklarını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:



"Bu anlamda hükümetimiz, milletimizden aldığı güçle daha güçlü, daha huzurlu, daha gelişmiş, insan hak ve hürriyetlerinin özgürce yaşanabildiği bir Türkiye için çalışmalarını sürdürüyor. Yine hükümetimiz tarafından, işçi kardeşlerimizin başta çalışma koşulları, sosyal hakları ve güvenliği olmak üzere birçok reform niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, 1 Mayıs işçi bayramını 22 Nisan 2009 tarihinde resmi tatil olarak ilan ederek işçi bayramını Türkiye'de resmi bir kimliğe kavuşturmuştur. İnsan onuruna yaraşır bir şekilde bayram havasında, huzur, güven ve barış ortamında kutlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olması faydalı olacaktır. Bu vesile ile başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanlarımızın ve çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum."