Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı



Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 1 Mayıs'ın sadece bir bayram değil, emeğin, çalışma hayatının ve alın terinin kutsallığının hatırlandığı gün olduğunu belirtti.



Demokratik toplumlarda emek ve dayanışma bilincinin yaygınlaşmasına vesile olan, Türkiye'de de Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, emeğin kutsallığına yakışır olgunlukta, huzur ve kardeşliği pekiştirecek şekilde, şenlik havasında geçmesini umut ettiğini ifade eden Yılmaz, alın terinin karşılığını bulmasını, birlik, beraberliğin ve dayanışma duygularının daim olmasını temenni ettiğini kaydetti.



Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, yapılan reformlarla güçlü Türkiye hedefine her gün biraz daha yaklaşmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu gururda kuşkusuz en çok işçi ve emekçi kardeşlerimizin payı var. 'Yeni ve Güçlü Türkiye'nin' inşasında kutsal alın terleri ile yer alan, zorlu şartlar altında vatanı, ailesi, çocukları ve ülkesinin geleceği için emek veren tüm çalışanların bayramını en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.