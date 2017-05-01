Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.



Oğuz mesajında, başta belediye çalışanları olmak üzere tüm işçilerin bayramını kutlayarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın barış ve kardeşliği pekiştirmesine vesile olmasını diledi.



Oğuz, mesajında şunları kaydetti:



"Bugün işçinin ve emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel günlerden birisi. Dinimizde de işçinin emeğine değer verilmiş ve Peygamber Efendimiz 'İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz' buyurmuşlardır. Biz de bu önemli günde tüm çalışan emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onların emeklerinin, varlığının bizler için ne kadar büyük şans olduğunu her zaman hatırlamaktayız."