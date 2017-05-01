Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin, sanayi kesimi ve diğer alanlarda çalışma hayatının ileri düzey standartlara sahip olması için çok önemli adımlar attığını belirterek, "Ülkemiz, 16 Nisan'daki referandum sonrası ortaya çıkan yeni yönetim sistemi ile ihtiyaç duyulan reformları kararlılıkla hayata geçirecektir." ifadesini kullandı.



Özlü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Mayıs'ın alın terinin, dayanışmanın, emeğin ve dünya tarihinde hak arama mücadelesinin sembolü olan gün olduğuna dikkati çekti.



Çalışan ve üreten kesimin beklentilerinin ve taleplerinin karşılanması, sorunlarına çözüm üretilmesinin çalışma hayatının temel unsurları arasında yer aldığına işaret eden Özlü, şunları kaydetti:



"Bakanlığımızın faaliyet alanındaki sanayi kesiminde olduğu gibi diğer alanlarda da çalışma hayatının ileri seviye standartlarında yer alması için çok önemli adımlar atan ülkemiz, 16 Nisan'daki referandum sonrası ortaya çıkan yeni yönetim sistemi ile ihtiyaç duyulan reformları kararlılıkla hayata geçirecektir. İktidarımızın her döneminde olduğu gibi bundan sonra da sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlik beraberlik anlayışı içerisinde istişare halinde olacağız. Emekçilerimizin sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile barış ve kardeşlik içerisinde tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."