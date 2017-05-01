KAYSERİ/ Kayseri ve Sivas'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı etkinlikler düzenlendi.



Kayseri'de, Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Tüm-İş) Genel Başkan Mahmut Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, 2009'da inşaattan düşerek hayatını kaybeden Murat Kiraz'ın, İldem Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.



Şahin ve beraberindekiler, mezarlıkta okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Murat Kiraz ve hayatını kaybeden tüm işçiler için dua etti.



Kiraz'ın eşi Leyla, 15 yaşındaki oğlu Hamza ile 11 yaşındaki oğlu Yasin ve Tüm-İş üyeleri, mezara çiçek bıraktı.



Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş kazalarına bağlı ölümlerin, Türkiye'nin acı bir gerçeği olduğunu söyledi.



"Gönül isterdi ki, bütün işçi kardeşlerimiz iş kazasından dolayı mezara değil de çalıştıkları yerden huzur içerisinde evlerine gitseler." diyen Şahin, şöyle devam etti:



"Normalde bizde mezarlık ziyaret etmek bir gelenek haline geldi. Burada ziyaret edilenden ziyade ziyaret edenler için bir ibret vardır, uyarı vardır. Yani biz diriler için bir mesaj vardır. Onlara biz bir şey duyuramayız, bizi göremezler de ama buradaki mezarları bütün diriler görebilir. Bu kardeşimizin bize verdiği iki mesaj var. Birincisi diğer işçi kardeşlerine 'iş güvenliğinizi almadan çalışmayın' mesajını veriyor. Bir de işverenlere '3-5 kuruştan kaçıp öbür tarafa götüremeyeceğiniz bir para için insanların canına sebep olmayın' mesajı veriyor. Biz buna dikkat çekmek istiyoruz. Gerek işverenlerin gerekse işçi kardeşlerimizin iş güvenliği noktasında çocuklarını yetim bırakmamak için daha hassas davranmaları gerektiğini düşünüyoruz."



1 Mayıs Sivas'ta halaylarla kutlandı



Sivas'ta Ethembey Parkı önünde toplanan siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü üyeleri, Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.



Burada konuşma yapan CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, 1 Mayıs'ın, emeğin ve alın terinin bayramı olduğunu söyledi.



CHP'nin, taşeron sistemine karşı olduğunu ifade eden Akyıldız, işçilerin haklarının verilmesi gerektiğini belirtti.



Tertip Komite Başkanı Mustafa Akyol da "1 Mayıs birliğin, mücadelenin ve dayanışmanın gücüyle umudun büyütüldüğü bir gündür." dedi.



Konuşmaların ardından katılımcılar davul-zurna eşliğinde halay çektikten sonra dağıldı.