KİLİS (AA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çataklı, mesajında, işçi ve emekçilerin sosyal ve ekonomik gelişmenin temel gücü olduğunu belirtti.



Dünyada güzel olan her şeyin büyük emekler neticesinde ortaya çıktığını ifade eden Çataklı, çalışma hayatındaki kalkınmada işçilerin büyük önem görev üstlendiğini dile getirdi.



İşçilerin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Çataklı, şunları kaydetti:



"Bizler için bu denli önem arz eden işçilerimizin bu anlamlı günde olduğu gibi her zaman yanlarında bulunmaya, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. İlimizde işçisiyle işvereniyle birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sürdürülen huzurlu bir çalışma hayatına katkıları için bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışma hayatımızda birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma inancımızı daha da güçlendirmeye vesile olması dileğiyle, hayatını alın teri ve emeğiyle çalışarak kazanmaya adayan hemşehrilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."