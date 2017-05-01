Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gülenç, mesajında, emek ve alın terleriyle Türkiye'nin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan bütün çalışanların gününü kutladı.



Turgay Gülenç, şunları kaydetti:



"Bugün işçinin ve emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel günlerden birisi. Sevgili Peygamberimiz 'işçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz' şeklinde buyurarak dinimizde de işçi ve emeğe ne kadar değer verildiği gösterilmiştir. Biz de bu önemli günde tüm çalışan emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."