Bilecik'te berber, temizlik, sanayi ve inşaat işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yurdun çeşitli yerlerinde kutlama programları düzenlenirken Bilecik'te belediye, temizlik, berber, sanayi sitesi ve inşaatta çalışan işçilerin mesaisi günün erken saatlerinde başladı.





Sanayi Sitesi'nde oto elektrik tamircisi Osman Parlak, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "Geçimimizi sağlamak için çalışıyoruz, ekmek paramızı kazanıyoruz. Vatandaşın işini de görmüş oluyoruz." dedi.



Kent merkezinde berber ustası Murat Akman da 1 Mayıs'ın normal çalışmasını etkilemediğini belirterek, önemli olan bayramı insanların birlik, beraberlik ve huzur içinde kutlamasını istedi.



Oto elektrik tamircisinde işçi olarak çalışan Ersin Keskin de bayram olmasının sıkıntı olmadığını ve ekmek parası için çalıştığını söyledi.