Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Tutulmaz, mesajında, güçlü Türkiye'nin inşasında alın teri dökerek değer üreten ve emek sarf eden tüm işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.



Bu günün amacına uygun şekilde kutlanması dileğinde bulunan Tutulmaz, şunları kaydetti:



"Çalışma hayatındaki sorunların diyalog ve işbirliği içerisinde çözüme kavuşması ile ülkemizdeki demokratik güven ve istikrar ortamının daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Bugünün ilimizde, ülkemizde ve tüm dünyada anlamına uygun, insan onuruna yaraşır bir şekilde, kardeşlik duygularıyla, huzur, güven ve barış ortamında kutlanmasını temenni ediyor, tüm işçilerimizin günün kutluyor ve çalışma hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."