Uşak Valisi Ahmet Okur, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Okur, mesajında, emekçilerin gelişen ve büyüyen Türkiye'nin vazgeçilmezleri olduğunu söyledi.



1 Mayıs Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, tüm dünyada işçilerin çalışma şartları ve insanca yaşama hakları için demokratik, barışçı yollarla hak arayışlarının bir sembolü olduğunu belirten Okur, "Emeğinin karşılığının alın teri kurumadan verilmesi inancına sahip bir millet olarak üretime sağlanan katkı oranında adil ücret ödenmesi, ülkemizin geleceğe yürüyüşünde tüm çalışanlarımızın memnuniyeti, kazanılan helal lokmaların aileleriyle birlikte mutluluk ve huzur içinde paylaşılması en samimi dileğimdir." dedi.



Okur, şöyle devam etti:



"İşçi ve emekçilerimizin de toplumun diğer kesimleri gibi fikirlerini, demokrasi meydanlarında dile getirmesi hiç kimseyi rahatsız etmeyecektir. Çalışma hayatında, yaşanan veya çözüm bekleyen meselelerin doğrudan veya temsilciler aracılığıyla uzlaşmayla neticelenmesi hepimizin arzusudur. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bir bayram havasında kutlanması temennisiyle, tüm işçi ve emekçi vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."