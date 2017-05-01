Antalya Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla güvenlik tedbirleri aldı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Aydın Kanza Parkı'nda başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda bitecek yürüyüş ve mitinge, Antalya Valiliği tarafından izin verildiği belirtildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğünün kutlamaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için 2 bin polisle güvenlik önlemi aldığı kaydedilen açıklamada, tedbirler kapsamında Muratpaşa ilçesinde Anafartalar Caddesi, Aydın Kanza Parkı, Güllük Kavşağı, Güllük Caddesi, Varsaklı Kavşağı, 100. Yıl Bulvarı, Huzur Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı, Selekler Kavşağı ve Valilik binasına çıkan yan yolların otomobil trafiğine kapatılacağı bildirildi.



Açıklamada, "Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Ülke ekonomisine ve değerlerine akıttıkları alın teriyle yeni değerler katan tüm çalışanların barış, kardeşlik, huzur ve güven içerisinde 1 Mayıslar diliyoruz." ifadelerine de yer verildi.