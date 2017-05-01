1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Türkiye Kamu Sen Giresun İl Temsilcisi Arif Çetinkaya,1 Mayısların hesaplaşmanın, çatışmaların olduğu değil, dostluk, kardeşlik ve barış içinde çalışanların problemlerinin gündeme geldiği, tartışıldığı, çözüm önerilerinin sunulduğu bir gün olması gerektiğini söyledi.



Çetinkaya, il temsilciliği binasında düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ın çalışanların birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirtti.



Türkiye Kamu Sen'in de çalışanların hak ve hukuk mücadelesinin sembolü olan bugünü bayram havası içinde kutladıklarını aktaran Çetinkaya,"1 Mayısların hesaplaşmanın, çatışmaların olduğu değil, dostluk, kardeşlik ve barış içinde çalışanların problemlerinin gündeme geldiği, tartışıldığı, çözüm önerilerinin sunulduğu bir gün olmalıdır. İçinde bulunduğumuz karanlıklardan bizlere mutlu bir geleceğin kapılarını açacak tek anahtar, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizdir. Bu birlik ve dayanışma ruhu bizlere, yapılmaz denileni yaptıracak, olmaz denileni olduracak güç vermektedir." dedi.