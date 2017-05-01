Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Karadeniz, mesajında, çalışma hayatındaki kalkınmanın yegane anahtarının işçiler olduğunu söyledi.



İşçi ve işverenlerin birlik ve beraberlik çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Karadeniz, "Bu nedenle emeğe gereken değeri vermek ve korumak sosyal bir sorumluluktur."dedi.



Karadeniz, şöyle devam etti:



"Devletimizi çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle iş birliği içinde yürüttüğü çalışmalar, ülkemizin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan çalışan kardeşlerimizin bu özel gününü kutlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını temenni ederim."