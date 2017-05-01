Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, Türkiye'nin dört bir yanında emekleri ve alın teriyle çalışan işçi ve emekçilerin hak arayışlarının simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.



Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, daha üretken, daha kalkınmış bir Türkiye yolunda, işçi ve emekçilerin, alın teriyle yaptıkları katkıyı asla yok sayamayacaklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Hiç şüphesiz birlik ve beraberlik içerisinde bu hedefler doğrultusunda ilerlerken, emeğiyle, üretimiyle ülkemize değer katan, tüm çalışanlarımızla, emekçilerimizle yarınlara daha da güvenli baktığımızı ifade etmek istiyorum. Çalışma hayatına ilişkin son yıllarda önemli düzenlemelerin hayata geçirildiği ülkemizde, işçi ve emekçi kardeşlerimizin sorunlarının asgariye indirilmesi noktasında farkındalığın oluştuğu bir gün olmasını diliyor, aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum."