Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Duruay, mesajında, 1 Mayıs'ın, 2008 yılında "Emek ve Dayanışma Günü", 2009 yılında ise resmi tatil ilan edildiğini hatırlattı.



1 Mayıs'ın, resmi tatil ilan edilerek işçi ve emekçi çalışanlarına bayram olarak armağan edildiğini vurgulayan Duruay, şunları kaydetti:



"İşçi ve emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması bizlerin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır. Peygamber Efendimiz'in, 'İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz' hadis-i şerifini en temel ilkemiz kabul ederek, çalışanlarımızın hakkını vermeliyiz. Bu vesileyle bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."