Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Albayrak mesajında, 1 Mayıs'ın emeğin ve alın terinin anlam kazandığı gün olduğunu belirtti.



İşçilerin hak ettikleri saygı ve değeri görmeleri gerektiğini dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:



"En kutsal değer olan emeğin ve alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı 1 Mayıs, ülkelerin kalkınmasında, büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan emekçi çalışanlarımız için Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edilmiştir. Emekçilerimiz toplumun her kesiminde bedenini ve beyin gücünü kullanarak sorumluluk anlayışı içerisinde fedakarca çalışarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde en büyük gücü olmuştur. Bu nedenle emekçilerimizin çalışma koşullarının istenilen düzeye ulaşması ve hak ettikleri saygı ve değeri görmeleri çok önemlidir."



Albayrak, belediye yönetimi olarak çalışanların ve emekçilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "En yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bu günde tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da yayımladığı mesajla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.