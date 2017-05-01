Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çalışanların, Türkiye'nin bugün elde ettiği ekonomik gücün gerçek sahibi olduğunu ifade ederek, her geçen gün daha da gelişen ve güçlenen Türkiye'nin aydınlık yarınlara erişmesinde bu güce ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



Karaloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 1 Mayıs'ın, alın teriyle elde edilen helal kazancın ve bu kazanç peşinde koşan çalışanların verdiği mücadeleyi akla getirdiğini kaydetti.



Emeğin önemine işaret eden Karaloğlu, şunları kaydetti:



"Hangi sektör olursa olsun çalışanlarımız, ülkemizin bugün elde ettiği ekonomik gücün gerçek sahibidir. Her geçen gün daha da gelişen ve güçlenen ülkemizin aydınlık yarınlara erişmesinde bu güce ihtiyacımız var. Kısaca, emek ve alın teri değerlidir, kutsaldır, sahip çıkmamız gerekir. Bu duygularla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, bizlere fayda sağlamayan kısır döngülerden arındırarak anlamına uygun bir yaklaşımla, gök kubbede hoş bir sada bırakan bir bayram ve şenlik havasında kutlanmasını temenni ediyor, tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."