1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Başkent'te gerçekleştirilecek etkinliklerde 4 bin 500 polis görev yapacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Başkent'te gerçekleştirilecek etkinliklerde 4 bin 500 polis görev yapacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından Anadolu Meydanı'nda, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından Kolej Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.
Etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlara çıkan yollar sabah erken saatlerden itibaren trafik ekipleri ile bazı noktalarda da belediye kamyonları tarafından kapatıldı. Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan her iki alanda dedektör köpeklerle patlayıcı madde araması yapıldı.
Kutlamalar için vatandaşların Hipodrom Caddesi ve Kutlugün kavşağında toplanmaya başladıkları görüldü.
İlerleyen saatlerde yürüyüşe geçecek gruplar, iki ayrı kontrol noktasında üst aramaları yapılmasının ardından X-ray cihazlarından geçirilerek alanlara alınacak. Poşet, çanta gibi malzemelerle gelen vatandaşlar alanlara alınmayacak.
Trafiğe kapalı yollar
Etkinlikler nedeniyle sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatılan güzergah ve yollar şöyle:
"Kazım Karabekir Caddesi ile İstanbul Caddesi kesişiminden Anadolu Meydanına kadar, Ulaştırma kavşağı Anadolu Meydanı istikametine dönüş varyantları, Celal Bayar Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi'ne giriş varyantları, Beşevler kavşağı Dö Gol Caddesi girişi, Anıt Caddesi ile Anadolu Meydanı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ankaray Maltepe Durağı arası ve Anadolu Meydanı'na açılan cadde ve sokaklar ve ayrıca Ziya Gökalp Caddesi (Kızılay Meydanı-Kurtuluş Kavşak arası), Mahmut Esat Bozkurt Caddesi (Libya Caddesi kesişimine kadar), Aksu Caddesi, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi, Celal Bayar Bulvarı (Adnan Saygun Caddesi-Aksu Caddesi kesişiminden Kurtuluş kavşağına kadar), Kıbrıs Caddesi (Cevher Sokak- Taşkent Sokak kesişiminden Kurtuluş Kavşağına kadar), Dumlupınar Caddesi (Gevher Nesibe Caddesi - Geçim Sokak kesişiminden Kurtuluş Kavşağına kadar), Cemal Gürsel Caddesi (Kurtuluş Kavşak ile Dikimevi Kavşak arası), Kolej Meydanı, Kurtuluş Kavşağı ile bu cadde ve kavşaklara açılan cadde ve sokaklar."
Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen etkinliklerde, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden 4 bin 500 polis güvenliği sağlayacak.
Ayrıca etkinlikler nedeniyle polis helikopteri, sürekli uçarak yerdeki birimlerin koordinasyonunu sağlamada rol alacak.