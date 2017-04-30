AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni etti.



Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeği, alın teri ve üretimiyle ülke için değer üreten bütün çalışanların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.



Bu günün provokasyonlardan uzak, şenlik havasında geçmesini ve düzenlenecek etkinliklerin barış, kardeşlik ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını dileyen Şahin, şunları kaydetti:



"Emekleri ve alın terleriyle ülkemizin refah düzeyinin yükselmesinde büyük pay sahibi olan çalışanların üretimden gelen güçlerini kullanarak haklarını ararken tüm toplumun desteğini almaya, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmeye de özen göstereceklerine inanıyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum."