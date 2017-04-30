Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.



Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında 1 Mayıs'ın bayram ve şölen havasında geçmesini diledi.



Altıparmak mesajına şöyle devam etti:



"1 Mayıs'ın bir bayram bir şölen havası içinde geçmesi, kardeşlik ve barış içinde kutlanması ve kutlamaların birlik ve berberlik içinde yapılması ümit ve arzumuzdur. Bu birlik ve dayanışma ruhu hem Denizli, hem de ülkemizin birlik ve beraberliğine büyük katkı sağlayacaktır. Emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli pay sahibi olan tüm çalışanların bu mutlu gününü kutlar, bu güne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eder, kendilerine ve ailelerine sağlıklı bir yaşam dilerim."



Zolan'dan 1 Mayıs mesajı



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, helal kazancı ve emeği kutsal sayan milletin bir ferdi olarak, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını söyledi. Başkan Zolan, "Tüm dünyada, işçi ve emekçiler tarafından, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine, çözüm yollarına ilişkin görüşlerin tartışılmasına olanak sağlamıştır. Devletimizin, çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar, ülkemizin daha parlak bir geleceğe yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır" dedi.



OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi de dahil olmak üzere Türkiye'de 6 sistem belgesine birden sahip ilk belediye olduklarını hatırlatan Başkan Zolan, "Biz ki, 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz' diyen bir Nebinin ümmetiyiz. Bugüne kadar kurum olarak çalışanlarımızın her zaman yanında olduk. İşçilerin hak arayışlarına, iş güvenliği konusundaki gereksinimlerine ve sendikal faaliyetlerine her zaman destek verdik. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



Denizli'de tekstil başta olmak üzere emek sektörünün çok üst düzeyde olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, "Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ