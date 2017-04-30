Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kadim geleneğimizde emek ve alın teri önemli bir yere sahiptir" ifadesini kullandı.



Özhaseki, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, emeğe saygının insanlık tarihinin ve İslam medeniyetinin temel değerleri arasında yer aldığını belirtti.



Bakan Özhaseki, mesajında şunları kaydetti:



"Bilhassa kadim geleneğimizde emek ve alın teri önemli bir yere sahiptir. Hazreti Peygamber 'İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını veriniz' buyurarak bizler için değişmez ölçüyü belirlemiştir. Tüm emek sahiplerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; ülkemiz ve dünyamız adına esenlikler getirmesini temenni ediyorum."