1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Trabzon'da Kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Üniversite öğrencilerinin yanı sıra sendikalar ve siyasi partiler Cumhuriyet Caddesi'nde toplanarak Atatürk Alanı'na kadar yürürken, burada halaylar çekildi, horonlar oynandı. Yürüyüş esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yürüyüşe Trabzonspor taraftarları da destek verdi. Bozkurt ve Rabia işareti yaparak tekbir getiren bir grup "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarken, olası bir gerginliğin önlemeye çalışan polis ekipleri çevrede önlem aldı. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar polis noktasında aranarak alana alınırken, KESK Dönem Sözcüsü Engin Nur, yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın 130 yıldan beri kutlandığını belirterek, "Her yıl emeğin, özgürlüğün, eşitliğin ve dayanışmanın mücadelesini veriyoruz. Küresel egemenler, emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileri hep bizi ezmeye, sömürmeye yönelik vahşi baskı politikaları uyguluyorlar. Bizi birbirimize düşürüp gücümüzü zayıflatmak istiyorlar. Etnik, dinsel, mezhepsel farklılıklarımızı istismar edip bizleri kutuplaştırıyorlar" ifadelerini kullandı.



Konuşmalarının ardından etkinliğe katılanlar davul ve zurna eşliğinde horon oynadı. - TRABZON