1 Mayıs Dülük Tabiat Parkında Kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Dülük Tabiat Parkı'na akın etti. Binlerce vatandaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tatilini en iyi şekilde geçirdi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebeti ile 1 günlük tatil yapan vatandaşlar, aileleri ile birlikte Dülük Tabiat Parkı'na gelerek piknik keyfi yaptı. Erkekler mangalları yakarken, bayanlar ise salataları ve diğer yiyecekleri hazırladı. Gençler voleybol oynayarak günün tanıdı çıkarırken, çocuklar ise kendileri için oluşturulan park alanlarında oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.



Her fırsatta Dülük'e gelmeye çalışıyoruz



Aileler, Dülük Tabiat Parkında eşleri ve çocuklarıyla birlikte laleler arasında fotoğraf çekildi. Dülük Tabiat Parkını dolduran binlerce vatandaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini en iyi şekilde geçirdiler. Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayan vatandaşlar, "Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle bir günlük resmi tatilimizi ailemizle birlikte en iyi şekilde değerlendirmek adına Dülük Tabiat Parkı'na geldik. Burada en güzel şekilde pikniğimizi yaptık günün stresini attık. Özellikle burada yapılan hizmetleri çok beğendik. Dülük Tabiat Parkı'na hayran kaldık. Lalelerin güzel görüntüsü, biyolojik göletin gerçekten çok güzel bir görüntüye sahip. Her fırsatta gelmeye çalışıyoruz. Bugün de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatili nedeniyle buraya geldik. Bu vesileyle tüm işçi kardeşlerimizin işçi bayramını kutluyoruz" dedi. - GAZİANTEP