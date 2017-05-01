1 Mayıs Davul ve Zurnayla Kutlandı

Almanya'nın Köln kentinde "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamalarına katılan işçiler davul ve zurna çalarak yürüdü.



Alman Sendikalar Birliği (DGB) önünde toplanan kalabalık, şehir merkezinden geçerek Heumarkt'a kadar yürüdü.



Yürüyüşe Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth'un yanı sıra eyalet milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Türkçe marşların da söylendiği yürüyüşte işçiler asgari ücretin arttırılması, taşeron işçiliğin kaldırılması, ve emekli maaşlarının arttırılması gibi taleplerinin yer aldığı dövizler taşıdılar.