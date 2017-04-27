1 Mayıs Burhaniye'de Kutlanacak
Balıkesir’in Burhaniye ilçesi, Mayıs kutlamalarına ev sahipliği yapacak.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Mayıs kutlamalarına ev sahipliği yapacak. Eğitim Sen Burhaniye temsilciliği, 1 Mayıs kutlama programının kaymakamlıkça uygun görüldüğünü açıkladı.
Kaymakamlığın izni üzerine tertip komitesi yoğun bir çalışma başlattı. Öncelikle Burhaniye'deki emek ve demokrasi güçleri toplantıya çağrıldı. 24 Nisan akşamı Eğitim Sen'de yapılan toplantıda; bu yılki kutlamaların biçimi ve içeriğinin nasıl olacağı tartışıldı. 1 Mayıs Kutlaması Tertip Komitesi Başkanı Mahmut Akgök, "Bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının Burhaniye'de yapılıyor olması sevindiricidir." dedi. - BALIKESİR