1 Mayıs Bayramında Referandum Protesto Edildi

1 Mayıs İşçi Bayramı Almanya'nın Baden Württemberg eyaletin Offenburg kentinde bugün yapılan yürüyüşte, Türkiye'de 16 nisan tarihinde yapılan referandum protesto edildi. Sağanak yağmur altında yaklaşık 300 kişinin katıldığı 1 Mayıs yürüyüşüne Offenburg CHP Birlik üyeleri, Alman Sendikalar Birliği, Almanya'nın 2.5 milyon üyesiyle en büyüksendikası olanIG Metall Sendikasın bölge temsilcileri, Alman Sosyal Demokrat Partisi, Sol Parti ve çok sayıda sivil toplum derneklerin temsilcileri katıldı.



Yürüyüş Offenburg-Ortenau Bölgesi IG Metall başkanı Ahmet Karademir önderliğinde kent merkezinde başladı. Offenburg CHP Birlik üyeleri yürüyüşte faşizme karşı omuz, omuza sloganı attı. CHP üyeleri taşıdıkları dövizlerde 'Erdoğan Türkiye demek değil', 'Hayır kazandı YSK çaldı', 'Alman Türkler seçim sahtekarlığı'na karşı' mesajları verdi. CHP üyeleri dünyada kardeşlik, dostluk olsun. İşçi kazaların olmadığı bir dünya istiyoruz dediler. CHP'nin basın bildirisinde özetle şu ifadeler yer aldı:



'1 Mayıs onurlu ve insanca bir yaşam için mücadele edenlerin, emeğe saygının günüdür. Yaşadığımız 1 Mayıs ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü olumsuz koşullarda Cumhuriyetimizin yıkılması için saldırıların en dorukta olduğu bir gün. Ne yazık böyle bir günde bayramımızı kutlamak hiç kolay değil. Anayasa değişikliğiyle işçi ücretleri, ekonomi, piyasa, maaşlar tek adamın keyfi iradesine bırakılıyor. Yoksulluk ve ekonomik çöküşün gelmesi an meselesi. Başkan senin partinden değilse devlet kapısında iş bulamayacaksın, ya da işini kaybedeceksin. Devlet parti devleti haline dönüşecek. Biz emekçiler haklarımızı savunmazsak yarın çok geç olacak. AKP rejiminde iş cinayetleri sıradanlaştı. Türkiye iş kazalarında Avrupa hatta dünyada ön sıralarda yer alıyor. Eğitim sisteminden başlayıp çalışma yaşamına yayılan ve nihayetinde yaşam hakkı başta olmakla, bütün temel hak, özgürlükler din üzerinden terbiye edilmeye başlandı. Demokrasiye, demokratik-sosyal ve sendikal haklara, çalışanlara yönelik tehdit ve saldırıların zirveye ulaştığı günümüzde kuşkusuz baskıcı rejimlerin en büyük korkusu meydanlardır. Emeğin en yüce en büyük değer olduğuna inanmaktan uzak siyasi iktidar Taksim Meydanı'ndan emekçilerin örgütlü mücadelesinden korkmaktadır. Meydanlarda haklarını arayanlar cop, biber gazı, tazyikli su ile susturulmaya çalışılmaktadır. Her şeye rağmen 1 Mayıs'ta demokrasi ve barış özlemini dile getirecek, insan haklarından, demokrasiden ve emekten yana olan tüm dostların 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyoruz'. - Offenburg