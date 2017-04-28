1 Mayıs'a Katılım Çağrısı
Türk İŞ, DİSK, KESK, TMMOB ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası’nın öncülüğünde Sıhhiye Meydanı’nda yapılacak olan 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü öncesi, tertip komitesi ve üyeler bildiri dağıtarak halkı kutlamaya çağırdı.
Türk İŞ, DİSK, KESK, TMMOB ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası'nın öncülüğünde Sıhhiye Meydanı'nda yapılacak olan 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü öncesi, tertip komitesi ve üyeler bildiri dağıtarak halkı kutlamaya çağırdı.
Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika, oda temsilcileri ve üyeleri 1 Mayıs bildirisi dağıttı. - ESKİŞEHİR