1 Mayıs'a Katılım Çağrısı

Türk İŞ, DİSK, KESK, TMMOB ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası’nın öncülüğünde Sıhhiye Meydanı’nda yapılacak olan 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü öncesi, tertip komitesi ve üyeler bildiri dağıtarak halkı kutlamaya çağırdı.

1 Mayıs'a Katılım Çağrısı

Türk İŞ, DİSK, KESK, TMMOB ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası'nın öncülüğünde Sıhhiye Meydanı'nda yapılacak olan 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü öncesi, tertip komitesi ve üyeler bildiri dağıtarak halkı kutlamaya çağırdı.

Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sendika, oda temsilcileri ve üyeleri 1 Mayıs bildirisi dağıttı. - ESKİŞEHİR

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