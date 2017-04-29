1 Mayıs 1977'de Katledilenler Kazancı Yokuşu'nda Anıldı

1 mayıs 1977'de katledilenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı.

1 mayıs 1977'de katledilenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

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İşçi Bayramı, Kazancı, 1 Mayıs