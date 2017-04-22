1 Liralık Tuvalet Ücreti Cinayetinde Sanığa 12,5 Yıl Hapis

İstanbul Maslak'taki bir caminin tuvaletini işleten Fırat Karavil'in 1 liralık tuvalet ücreti nedeniyle çıkan tartışma sonucu başından vurarak öldürülmesine ilişkin davada sanık Selahattin İnci 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, bozuk para olmadığı gerekçesiyle 1 TL'lik tuvalet ücreti için verilen ve cinayet öncesi kavgaya neden olan 200 TL paranın adli emanetten çıkarılarak maktulün ailesine verilmesine hükmetti.



İstanbul 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Selahattin İnci ve kardeşi tutuksuz sanık Mustafa İnci ile avukatları katıldı. Maktül Fırat Karavil'in ailesi de duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada söz alan maktülün ablası Nuran Karavil, kardeşinin yok yere öldürüldüğünü söyleyerek, "Kardeşimin ölmesi bizi çok üzmektedir. Sanıkların insanlığa uygun davranmadıklarını düşünüyorum. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Maktulün annesi Emine Yılmaz ise "Olay sebepsiz yere çıkmıştır. Konuşarak veya bir tokatla olay yatıştırılabilirdi. Böyle ölüme yol açacak bir olay olmayabilirdi. Adalete havale ediyorum" ifadelerini kullandı.



Davanın biteceği hatırlatılarak son sözleri sorulan sanık Selahattin İnci, "Böyle bir olay olmasını istemezdim. Vefat eden Fırat Karavil için ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisine de Allah'tan başsağlığı diliyorum. Hiçbir zaman bu sonucu arzu etmiş değilim" dedi. Sanık Mustafa İnci son sözünde, "Maktulu öldürme gibi bir kastımız hiçbir zaman yoktu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.



Cinayete götüren 200 TL aileye iade edilecek



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Selahattin İnci'yi "Kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptırdı. Sanığın bu suçu haksız takdir altında işlemesi ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle ceza 12 yıl 6 aya düşürüldü. Mahkeme, sanık Mustafa İnci'yi ise "silahlı tehdit", "ruhsatlı silahını suçta kullanmak" ve "kardeşi Selahattin İnci'nin suçunu üstlenmek" suçlarından 2 yıl 7 ay 7 gün hapisle cezalandırdı. Sanık Selahattin İnci'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, bozuk para olmadığı gerekçesiyle 1 TL'lik tuvalet ücreti yerine verilen 200 TL paranın adli emanetten çıkarılarak maktulün ailesine verilmesine hükmetti.



Olayın geçmişi



İddiaya göre, Maslak'taki Üçyol Camisi Lojmanı'nda 2 çocuk babası Fırat Karavil'in işlettiği tuvalete 18 Haziran 2016 tarihinde bir lüks restoranın müşterisi Bayram A. gelmiş, 1 liralık tuvalet ücretini ödemeden çıkmak üzereyken Karavil, kendisine seslenmiş, şahıs Karavil'e, "Yanımda bozuk para yok" demişti. 8 yıldır caminin tuvaletini işleten Karavil ise "Senden almazsam ondan almazsam nasıl geçineceğim ben?" yanıtını vermişti. Yaşanan tartışma sonucunda şahıs, Karavil'e 200 lira uzatmış, Karavil tam parayı bozmak üzereyken Bayram A., "Nasıl bir insansın sen, 1 lira için 200 lira mı bozulur" diyerek Karavil'e küfretmişti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olayı duyan Bayram A.'nın kayınbiraderleri ve aynı zamanda restoran sahibi olan Selahattin İnci ile Mustafa İnci kardeşler olay yerine gelmişti. Tartışma sırasında Selahattin İnci belinden çıkarttığı tabanca ile Karavil'i başından vurarak öldürmüştü. Olayın ardından Selahattin İnci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - İSTANBUL