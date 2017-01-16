1. Lig Maçında Brezilya Futbolcu, Golden Sonra Fethi Sekin'in Maskesini Taktı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41 ve 86. dakikalarda Yasin Ozan, 81'de Kappel, ve uzatmalarda penaltıdan Andre Moritz kaydetti. Sarı-kırmızılıların gollerini ise 55. dakikada Tayfur Bingöl ve Jahovic attı.

Bu sonuçla Denizlispor puanını 24' yükseltirken, Göztepe 31 puanda kaldı.

ANDRE MOTIRZ, GOLDEN SONRA FETHİ SEKİN'İN MASKESİNİ TAKTI

Maçta taraftarlar, İzmir'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden şehit Fethi Sekin maskeleri taktı. Mücadelenin son golünü atan Brezilyalı Andre Moritz de golden sonra Fethi Sekin'in maskesini taktı ve asker selamı verdi.

Mücadeleyi şehidin kızı Zeynep Dila Sekin de izledi.