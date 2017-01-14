1 Kişiyi Yaraladı, Otomobille Kaçarken Polis Aracı ve Evin Duvarına Çarptı (2)

TUTUKLANDI



Samsun'da bir kişiye tabancayla ateş ederek her iki bacağından yaraladığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan ve bugün adliyeye çıkarılan Aydın Kurt, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.