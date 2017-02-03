1 Kişinin Öldüğü Kazada Şoföre 42 Bin TL Ceza

Kayseri'de 3 Temmuz'da bir otomobilin lastiği patladıktan sonra refüjü aşarak karşı şeritten gelen başka bir otomobil ile çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın davasında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan yargılanan şoföre 42 bin TL adli para cezası verildi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Ş.Ş. ve avukatı hazır bulundu.



3 Temmuz 2016'da Kayseri-Sivas Karayolu Palas Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen olayda Ş.Ş. idaresindeki 06 FB 4912 plakalı otomobil, lastiğinin patlamasının ardından takla atarak önce refüje ardından karşı şeritten gelen G. Ç. idaresindeki 38 SD 447 plakalı otomobile çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada, Murtaza B. hayatını kaybederken, Ş.Ş., S.A., E.G.A., A.Ç., G.Ç. yaralandı.



Tutuksuz sanık Ş.Ş., yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, beraatını istedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ş.Ş.'ye 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 42 bin TL adli para cezası verdi. - KAYSERİ