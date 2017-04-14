1 kişinin hayatını kaybettiği kaza mobese kamerasında



BOLU - Bolu'da dün akşam saatlerinde kamyonla otomobilin çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı mobese kameralarına yansıdı.

Bolu'da D-100 karayolu üzerinde kamyonla otomobilin çarpıştığı ve otomobil sürücüsü Hüseyin Kurnaz'ın hayatını kaybettiği kaza anı mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda, İstanbul istikametine giden Sercan A. idaresindeki 14 BP 166 plakalı kamyon, yine aynı yola bağlanmak için kavşaktan dönen Hüseyin Kurnaz idaresindeki 14 AC 431 plakalı otomobile çarptı. Kamyon, Hüseyin Kurnaz idaresindeki otomobili yaklaşık elli metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan sürücü çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri otomobil sürücüsü Hüseyin Kurnaz'a yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı yaptılar.

Oğlu kaza yerinde sinir krizi geçirdi

Babasının kaza yaptığını duyan Emre Kurnaz arkadaşlarıyla birlikte olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin babasına kalp masajı yaptıklarını gören Emre Kurnaz, "babam" diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. Kurnaz, arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Tüm müdahalelere rağmen kaza yerinde kalbi çalıştırılamayan Kurnaz ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. 48 yaşındaki Hüseyin Kurnaz hastanede de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Kurnaz'ın hayatını kaybettiği kaza anı mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.