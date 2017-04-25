1 kilometrelik dev Türk bayrağı ile '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü'

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri, Mersin'de '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' ile anıldı

Yürüyüşte öğrencilere mehter takımı eşlik ederken, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek vererek, Çanakkale şehitlerini andı



MERSİN - Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitleri, Mersin'de '57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' ile anıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Mersin'de de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102 yıl dönümü anısına yürüyüş yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" Mersin'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Mersin Tren Garı önünde toplanan yüzlerce öğrenci, Çanakkale'de şehit düşen dedelerini andı. Buradan mehter takımı eşliğinde 1 kilometrelik dev Türk bayrağı ile Cumhuriyet Alanı'na yürüyüş yapan öğrencilere, çevredeki vatandaşlarda eşlik etti. Cumhuriyet Alanı'nda Çanakkale şehitleri ve diğer şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Ardından mehter takımı tarafından mini bir konser verildi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere çorba dağıtıldı.