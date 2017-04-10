1. Kayısı Çiçeği Fotomaratonu" Yoğun İlgi Gördü

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ilk defa gerçekleştirilen "Malatya Kayısı Çiçeği Fotomaratonu" yoğun ilgi gördü.



Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya'nın ve kayısının tanıtılmasına katkı sağlamak, fotoğraf sanatına ilgiyi artırmak, sanatsal faaliyetleri desteklemek ve fotoğraf sanatının gelişmesini teşvik etmek amacıyla Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen "Malatya Kayısı Çiçeği Fotomaratonu" 07-09 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından desteklenen yarışmaya, 61 kişi 294 eserle katıldı ve Malatya'nın sembolü olan kayısı çiçeğiyle ilgili envanter niteliği taşıyan fotoğraflar elde edildi.



Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan başkanlığında, Doç. Dr. Fatih Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu ve MAFSAD temsilcisi İnan ORHAN'dan oluşan yarışma jürisi dört aşamalı titiz bir çalışma sonunda, 294 adet eseri değerlendirerek dereceye giren eserleri belirledi.



Yarışma kapsamında elde edilen 20 adet fotoğraf Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 19 Nisan Çarşamba günü saat 16: 00'da Gazi Parkında sergilenecek ve ödül töreni düzenlenecek. - MALATYA