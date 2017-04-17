1 Kasım Seçimlerinin Tek Bileni Adil Gür, Referandumda Fena Çakıldı

Referandum öncesi araştırma şirketleri tarafından yapılan tahminlerden en dikkat çekeni Adil Gür'ün sahibi olduğu AG Araştırma şirketinin sonuçlarıydı. AG araştırma, referandum a ilişkin yayımladığı son raporda referandum sonucunu, "60,8 Evet, 39,2 Hayır" olarak açıklamıştı.

ADİL GÜR ÇAKILDI

Ancak sandıklar açıldıkça ortaya çıkan sonuçlar Adil Gür'ün şirketinin açıkladığından çok farklı geldi. Ortaya çıkan bu durum AG'nin tahminlerinin tekrar sorgulanmasına sebep oldu.

EN YAKIN SONUÇLARI GEZİCİ VE KONDA VERDİ

Referandum sonucunu en yakın tahmin eden iki araştırma şirketi ise Gezici ve KONDA oldu. Gezici yüzde 51.3 'evet', yüzde 48.7 'hayır' derken KONDA yüzde 51.5 'evet' yüzde 48.5 'hayır' demişti.