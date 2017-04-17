1 Kasım Seçimlerinin Tek Bileni Adil Gür, Referandumda Fena Çakıldı
1 Kasım seçimlerinin tek bileni Adil Gür, referandumda çakıldı. Gür, referandum sonucunu yüzde 60.8 'evet', yüzde 39.2 'hayır' olarak belirlemişti. En yakın sonuçları ise Gezici ve KONDA verdi.
Referandum öncesi araştırma şirketleri tarafından yapılan tahminlerden en dikkat çekeni Adil Gür'ün sahibi olduğu AG Araştırma şirketinin sonuçlarıydı. AG araştırma, referandum a ilişkin yayımladığı son raporda referandum sonucunu, "60,8 Evet, 39,2 Hayır" olarak açıklamıştı.
ADİL GÜR ÇAKILDI
Ancak sandıklar açıldıkça ortaya çıkan sonuçlar Adil Gür'ün şirketinin açıkladığından çok farklı geldi. Ortaya çıkan bu durum AG'nin tahminlerinin tekrar sorgulanmasına sebep oldu.
EN YAKIN SONUÇLARI GEZİCİ VE KONDA VERDİ
Referandum sonucunu en yakın tahmin eden iki araştırma şirketi ise Gezici ve KONDA oldu. Gezici yüzde 51.3 'evet', yüzde 48.7 'hayır' derken KONDA yüzde 51.5 'evet' yüzde 48.5 'hayır' demişti.