1 İzmir Gecesi

1 İzmir Gecesi / IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde Sarp, Deniz Tuzcuoğlu & Dört xDört, Anıl Altınöz, Aydok Moralioğlu birbirinden hit şarkıları ile İzmirli sanatçıların İstanbul buluşmasını gerçekleştiriyor.

1 İzmir Gecesi

1 İzmir Gecesi / IF Performance Hall Beşiktaş  sahnesinde Sarp, Deniz Tuzcuoğlu & Dört xDört, Anıl Altınöz, Aydok Moralioğlu birbirinden hit şarkıları ile İzmirli sanatçıların İstanbul buluşmasını gerçekleştiriyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş

Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00

Kategori : 1 İzmir Gecesi

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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