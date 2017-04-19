1 İzmir Gecesi
1 İzmir Gecesi / IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde Sarp, Deniz Tuzcuoğlu & Dört xDört, Anıl Altınöz, Aydok Moralioğlu birbirinden hit şarkıları ile İzmirli sanatçıların İstanbul buluşmasını gerçekleştiriyor.
1 İzmir Gecesi / IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde Sarp, Deniz Tuzcuoğlu & Dört xDört, Anıl Altınöz, Aydok Moralioğlu birbirinden hit şarkıları ile İzmirli sanatçıların İstanbul buluşmasını gerçekleştiriyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş
Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00
Kategori : 1 İzmir Gecesi
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io