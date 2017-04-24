1 haftadır kayıp olan genç Manavgat Irmağında arandı



ANTALYA – Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 haftadır kayıp olan genci arama çalışmaları devam ediyor. Gencin Manavgat Irmağına düşmüş olma ihtimali üzerine Irmakta arama yapıldı.

4 yıl önce Manavgat'a gelerek bir taraftan otelde çalışırken diğer taraftan nakliyecilik yapan 27 yaşındaki İlhan Uzun 17 Nisan Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesinde bulunan evinden ayrılmış, aradan geçen 1 haftada kendisinden haber alınamamıştı. İlhan Uzun'un son olarak Manavgat ırmağı istikametine giderken görülmesini dikkate alan Emniyet güçleri tarafından Uzun'un ırmağa atlamış veya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine ırmakta arama çalışması başlatıldı.

İlhan Uzun'un evden ayrılırken üzerinde eşofman olduğu, nakliyecilik yaptığı kamyonetinin de evin önünde bulunduğu bildirildi. Evin bulunduğu yerin yakınındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarında İlhan Uzun'un evden çıkarak 7001 Sokakta yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bayan arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin evinin bulunduğu sokak istikametine saptığı, kısa bir süre sonra bu kez geri dönerek başka bir sokağa girip gözden kaybolduğu tespit edilmişti. Kaybolduğu gece İlhan Uzun ile birlikte olan arkadaşları işe gelmemesi nedeniyle emniyete giderek durumu bildirdi. Diğer taraftan oğlunun kaybolduğu haberi üzerine Manavgat'a gelen baba Mehmet Uzun, ilk olarak oğlunun son gece beraber olduğu arkadaşlarından bilgi aldıktan sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler Yukarı Hisar Mahallesi ile Yukarı Pazarcı mahallesini birbirine bağlayan yeni yaya köprüsünün çevresinde arama gerçekleştirdi. Kurbağa Adamların Irmaktaki araması sonuçsuz kalırken Oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirten Mehmet Uzun, oğlunu gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermelerini istedi.